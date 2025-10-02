Эксперт Сафранчук: Путин назвал условия для поддержки плана Трампа по Газе

Президент России сообщил, что приоритетом Москвы является движение к созданию функционирующего палестинского государства

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" дал понять, что отношение Москвы к плану президента США Дональда Трампа по Газе в будущем будет зависеть от того, насколько он совместим с движением к созданию функционирующего палестинского государства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

"Есть подозрения, что некоторые хотят дипломатию или силу использовать для того, чтобы убрать любую возможность создания палестинского государства. И в этом смысле, мне кажется, наш президент очень четко сказал, что мы понимаем, что инициатива Трампа должна быть совместима с движением к созданию палестинского государства. Тогда она будет успешна", - сказал он.

По словам эксперта, из речи российского лидера понятно, что инициатива Трампа как попытка добиться именно дипломатического, а не силового решения конфликта имеет определенную поддержку Москвы. Однако одновременно у РФ есть много вопросов, как именно эта инициатива будет осуществляться.

"База остается такой, что главное, чтобы это вело к созданию палестинского государства, а не к уничтожению вообще возможностей для его полноценного функционирования. Президент наш продемонстрировал, что очень склонен к дипломатии. Это и во вступительном слове сказано, что возвращается классическая дипломатия, и мы к этому готовы. Если возникает дипломатическая инициатива, то вполне естественно с такими установками к ней проявлять внимание и ее поддерживать, - сказал он, рассуждая об инициативе Трампа. - Но это не означает ее безоговорочную поддержку, что бы с ней дальше ни происходило. Президент обратил внимание, что дальше есть много вопросов именно по содержательной стороне. То есть как формат - да, а содержательный вопрос требует дополнительной проработки".

Сафранчук также пояснил, что де-юре палестинское государство существует. Он напомнил, что оно было создано соответствующей резолюцией ООН - той же, которой было создано и Государство Израиль. Поэтому, продолжил аналитик, палестинское государство тоже существует, но "оно поставлено в такие условия, что не может функционировать".

Сафранчук также отметил слова российского лидера о том, что власть в секторе Газа лучше передать администрации президента Палестины Махмуда Аббаса или же местной милиции. Эксперт заметил, что на практике это будет крайне сложно реализовать, однако на более поздней стадии это должно произойти. "Поэтому все должно делаться для того, чтобы палестинское государство смогло быть нормальным, функционирующим государством. Тогда и будут решены основы той конфликтности, которая там есть", - заключил собеседник агентства.

О плане Белого дома

Белый дом ранее опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.