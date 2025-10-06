Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России и премьер-министр Израиля обсудили поиск "развязок" по иранской ядерной программе и стабилизацию в Сирии

МОСКВА, 6 октября . /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили события на Ближнем Востоке и урегулирование ситуации в секторе Газа, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа", - сказано в сообщении.

Стороны обсудили поиск "развязок" по иранской ядерной программе и стабилизацию в Сирии.

Нетаньяху выразил Путину самые добрые пожелания накануне дня рождения. "Накануне дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания", - отмечается в сообщении российской стороны.

Российский президент отмечает 7 октября свое 73-летие. Как анонсировал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков, у Путина ожидается большое число международных контактов в этот день.

Путин поздравил Нетаньяху и народ Израиля с еврейским праздником Суккот. "Президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот", - говорится в пресс-релизе.

Израильтяне с заходом солнца 6 октября начинают отмечать длящийся семь дней праздник Кущей - Суккот. Он посвящен памяти исхода евреев из Египта и странствий на пути к Земле обетованной. Кроме того, это праздник благодарения, который отмечается в период окончания сельскохозяйственного года и сбора урожая.