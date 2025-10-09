Чижов: Россия жестко отреагирует на передачу США Украине ракет Tomahawk

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил о готовности к любому развитию событий

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Россия готова к любому развитию ситуации в случае передачи США Украине крылатых ракет Tomahawk, она будет жестко на это реагировать. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

"Мы готовы к любому развитию ситуации и будем адекватно и жестко реагировать", - сказал он журналистам в Стамбуле, где принимал участие в Глобальной парламентской конференции по вопросам противодействия терроризму.

"Объективно говоря, Tomahawk - это оружие вчерашнего дня. Оно использовалось с большой эффективностью в ходе войны в Ираке, в Афганистане. <…> Есть множество модификаций ракет Tomahawk, от которых зависит дальность полета. Специалисты говорят, что без непосредственного участия американцев, причем военнослужащих, пользоваться ракетами Tomahawk невозможно", - отметил Чижов.

По его словам, полетные данные Tomahawk должны постоянно актуализироваться с учетом изменений на территории, куда их планируется запускать. "Это возможно только с помощью данных спутниковой разведки, которая у Украины отсутствует, но она имеется у США. Это первое. Второе - сам полет ракеты контролируется, что тоже требует непосредственного участия специалистов. И тут мы будем смотреть, как себя поведут США. И жесткость, и адекватность, и соразмерность нашей реакции, я убежден, американской администрации известна", - сказал Чижов.

Как утверждал 6 октября президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.