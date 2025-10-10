Захарова назвала актом отчаяния назначение Лекорню премьер-министром Франции

Официальный представитель МИД России заявила, что такое решение сигнализирует о "тотальном кризисе демократии" в республике

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повторное назначение Себастьена Лекорню премьер-министром Франции является актом отчаяния, который сигнализирует о "тотальном кризисе демократии" в республике.

"Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии - мнение французов больше не учитывается", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Дипломат сопроводила сообщение фотографией значка с надписью "за безотходную технологию", на котором также изображен слон, просунувший хобот под собственный хвост.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром. Сам Лекорню, который после отставки заявлял, что его "миссия завершена" и он уже не вернется к должности главы кабмина, оперативно подтвердил назначение на своей странице в соцсети X.