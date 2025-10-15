Посольство РФ предупредило о дестабилизации энергорынков из-за санкций Британии

Попытки Лондона "задушить" российскую экономику будут иметь "эффект бумеранга", указали в диппредставительстве РФ

Посольство РФ в Соединенном Королевстве © Илья Дмитрячев/ ТАСС

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Санкции Великобритании в отношении российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" грозят дестабилизировать международные энергетические рынки. С таким предупреждением выступило посольство РФ в королевстве в ответ на объявленные 15 октября новые рестрикции.

"Попытки Лондона "задушить" российскую экономику будут иметь "эффект бумеранга". Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков и в конечном счете бьют по потребителям по всему миру, в том числе рядовым британцам и местному бизнесу, на плечи которых ложатся дополнительные издержки в условиях и без того непростой социально-экономической ситуации в Соединенном Королевстве", - говорится в заявлении дипмиссии. Как предупредили российские дипломаты, "подобные меры негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга, что лишний раз подчеркивает циничное неоколониально-потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам".

"Вопреки громким заверениям британских руководителей, никакого воздействия на российский внешнеполитический курс эти ограничения не окажут. Лондону давно пора уяснить, что попытки шантажировать нашу страну, говорить с нами языком санкций и угроз бессмысленны и бесперспективны. Россия продолжит последовательно защищать свои национальные интересы и обеспечивать стабильное экономическое развитие", - подчеркнули в посольстве РФ.

Действия Лондона, полагают в дипмиссии, "обусловлены усиливающимся отчаянием британского истеблишмента на фоне незавидного положения его киевской клиентелы". "Позиции ВСУ на фронте продолжают ухудшаться - сказывается нехватка личного состава и низкий моральный дух. В то же время Вооруженные Силы Российской Федерации уверенно владеют инициативой и продвигаются по всей линии боевого соприкосновения", - говорится в заявлении.

В посольстве также указали на "явную незаинтересованность авторов антироссийских ограничений в урегулировании украинского кризиса", заметив, что "санкционный прессинг лишь осложняет мирный диалог и ведет к дальнейшей эскалации".

15 октября правительство Великобритании объявило о новых санкциях в отношении РФ. Так, под рестрикции попали компании "Роснефть" и "Лукойл", банки, организации в РФ, десятки танкеров и компании из Китая, ОАЭ, Индии, Турции, Таиланда и Сингапура, якобы связанные с транспортировкой российской нефти.