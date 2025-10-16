Дмитриев анонсировал саммит между США и Россией в ближайшее время

Глава РФПИ отметил, что разговор двух президентов был продуктивным с четкими определением дальнейших шагов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, анонсировал проведение саммита между США и Россией в скором времени.

Читайте также

"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным

"Пресс-секретарь [Белого дома Кэролайн Левитт] подтвердила "хороший и продуктивный" телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Следующий саммит состоится скоро", - написал Дмитриев в Х на английском языке.

Кроме того, глава РФПИ отметил, что разговор двух президентов был продуктивным с четкими определением дальнейших шагов. "Важный для всего мира позитивный и продуктивный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом с ясным определением дальнейших шагов", - написал он в Х.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в прямом эфире телекомпании Fox News заявила, что телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был хорошим и продуктивным. Левитт отметила, что в ходе беседы было "затронуто много вопросов", в числе прочего российский лидер поздравил Трампа с "мирным урегулированием на Ближнем Востоке".