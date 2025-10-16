Депутат ГД Ивлев: гибель Зуева показала, что Киев живет вне международного права

Генерал-майор запаса заявил, что Киевский режим сжигает мирных граждан в Одессе, бомбит детей в Донецке, убивает мирных российских журналистов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Украина совершением резонансных преступлений, как недавняя атака в отношении российских военкоров в Запорожской области, демонстрирует пренебрежение к нормам международного права. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб военкор Иван Зуев, тяжелые ранения получил его коллега Юрий Войткевич.

"Киевский режим не живет в рамках международного права: он сжигает мирных граждан в Одессе, бомбит детей в Донецке, убивает мирных российских журналистов. Таких случаев уже десятки, - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения об атаке в отношении военкоров. - Преступления киевского режима должны наконец-то открыть глаза западным политикам и стать предметом рассмотрения и санкций со стороны Совета по правам человека ООН, ПАСЕ, Европейского суда по правам человека, БДИПЧ ОБСЕ и международных неправительственных правозащитных организаций, таких как "Репортеры без границ" и Комитет защиты журналистов".

Ивлев напомнил, что журналисты, работающие в зоне проведения специальной военной операции, являются гражданскими лицами.

"У них нет оружия, они не участвуют в боевых действиях. Они доносят до общественности правду о боевых действиях", - подчеркнул депутат.