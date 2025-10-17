Международная федерация журналистов призвала расследовать убийство Зуева

Необходимо установить все обстоятельств его смерти и определить виновных, сообщили в организации

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Международная федерация журналистов призвала провести независимое расследование гибели военкора Ивана Зуева. Об этом ТАСС сообщили в секретариате организации.

"Международная федерация журналистов призывает провести независимое расследование убийства военного корреспондента Ивана Зуева, чтобы установить все обстоятельств его смерти и определить виновных. Преступления против журналистов не должны оставаться безнаказанными", - говорится в заявлении федерации.

Военкор МИА "Россия сегодня" Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания из-за удара украинского дрона.

Зуев родился в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году, начинал работать в региональных уральских медиа. С 2022 года работал на разных направлениях специальной военной операции, в том числе на донецком и запорожском. В апреле 2023 года Зуев пришел в МИА "Россия сегодня" в качестве военного корреспондента в Донецке. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.