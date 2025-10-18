В Госдуме уверены, что Трамп никогда не поставит Tomahawk Киеву

Ракеты могут наводить только американские специалисты, что означает вовлечение США в конфликт, пояснил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп никогда не отправит ракеты Tomahawk, так как есть риск их направления в Европу, и они могут быть наведены на цели только американскими специалистами, что означает вовлечение Америки в военный конфликт. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

"Естественно, он (Дональд Трамп - прим. ТАСС) прекрасно понимает, что Tomahawk никогда не поступят на Украину - там неадекватные, нездоровые люди находятся у власти. Люди, которые постоянно находятся в наркотической зависимости, могут те же Tomahawk отправить обратно кому-нибудь в Европу, кто им не нравится - тому же [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану. <...> Ну, не говоря уже о крупных, дальних городах России. Второе - то, что Tomahawk не могут управляться украинскими военными. Они будут управляться и наводиться только лишь американскими специалистами. Это значит, что Америка напрямую будет вовлечена в этот военный конфликт", - сказал собеседник.

Он отметил, что это, в свою очередь, означает, что у России будут "полностью будут развязаны руки для применения своего сверхсекретного оружия по тем целям, откуда будут посланы ракеты".

В начале встречи с Зеленским в Белом доме Трампу был задан вопрос о том, что будут делать США, если в случае поставок Украине Tomahawk его страна окажется в состоянии конфликта и ей понадобятся упомянутые ракеты. В ответ Трамп заявил, что Вашингтону самому нужны эти ракеты и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. При этом ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".