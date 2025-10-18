Посол Нечаев: Россия требует расследовать до конца подрыв "Северных потоков"

Виновных должны привлечь к ответственности, иначе закладывается плохой прецедент на будущее, подчеркнул дипломат

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 18 октября. /ТАСС/. Россия настаивает на том, чтобы расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" было доведено до конца и все виновные были привлечены к ответственности, в противном случае закладывается "плохой прецедент" на будущее. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат отметил, что речь идет не о рядовой диверсии. "Это уникальный теракт против критической инфраструктуры Европы. Поэтому, разумеется, мы настаиваем на том, чтобы виновники и те, кто стоит за этим, были привлечены к ответственности", - подчеркнул Нечаев. По его словам, на этом настаивает и правительство ФРГ.

"Мы настаиваем на том, чтобы это расследование было доведено до конца. Виновные и те, кто за этим стоит, должны предстать перед судом и понести соответствующие наказания. Иначе создается плохой прецедент на будущее", - констатировал посол России. Он напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала помощь и участие в международном независимом расследовании диверсии. "К сожалению, наши призывы пока не услышаны", - резюмировал дипломат.

В пятницу агентство PAP сообщило, что Окружный суд Варшавы постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в соучастии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", ему грозит до 15 лет тюрьмы.

О подрывах "Северных потоков"

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

27 августа 2025 года телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и S ddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

По сведениям Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личность всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на "Андромеде" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.