Захарова: для подготовки встречи Путина и Трампа ведут дипломатическую работу

Официальный представитель МИД РФ отметила, что состоялись "контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты ведут "очень глубокую и действительно серьезную" работу для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Контакт [Путина и Трампа] состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин [помощник президента Юрий] Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия", - сказала она.

"По дипломатическим каналам [разного уровня] работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу", - подчеркнула дипломат.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в этом городе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".

