Посол в Москве: РФ может сыграть важную роль в признании Палестины

Абдель Хафиз Нофаль также выразил мнение, что Палестинская администрация должна взять под контроль сектор Газа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия могла бы сыграть большую роль в том, чтобы другие государства признали Государство Палестину. Об этом заявил ТАСС посол страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Дипломату был задан вопрос, считает ли он, что вопрос о создании палестинского государства вскоре решится. "Да, мы на это надеемся. Вы знаете, что день за днем международное сообщество признает палестинское государство. Мы считаем, что необходимо провести крупную международную конференцию, чтобы положить конец этому противостоянию. И здесь у России есть важная роль в этом вопросе", - отметил он.

Посол указал, что первый шаг в урегулировании конфликта уже сделан, и "прекращение огня, открытие границ для гуманитарной помощи и освобождение заложников - это очень хорошо". "Основная проблема будет на втором этапе, потому что израильтяне настаивают на том, чтобы ХАМАС сложил все оружие и чтобы было создано новое правительство, которое будет управлять Газой, - пояснил он. - Процесс будет очень, очень, очень сложным. Он займет время".

По мнению Нофаля, Палестинская администрация должна взять под контроль сектор Газа. "Израильтяне же настаивают, что для этого необходима международная коалиция. Мы находимся посередине [процесса урегулирования]. Но процесс идет, мы надеемся, что все движется в правильном направлении", - отметил он. Дипломат напомнил, что и российская сторона в лице президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова позитивно высказывалась по поводу инициативы президента США Дональда Трампа о прекращении огня.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.