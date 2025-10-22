В Кремле разочарованы недопуском лыжников РФ к отбору на Олимпиаду

Россия будет "продолжать кропотливую, терпеливую работу" с федерацией по отстаиванию интересов спортсменов, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Кремль разочарован недопуском российских лыжников к отбору на Олимпиаду и считает необходимым продолжать отстаивать интересы спортсменов в диалоге с профильной федерацией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх.

"Мы, конечно же, разочарованы в связи с тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение", - сказал представитель Кремля. По его словам, Россия будет "продолжать кропотливую, терпеливую работу" с федерацией по отстаиванию интересов спортсменов.