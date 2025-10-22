Швыдкой сравнил ограбление Лувра с нападением на страну

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству считает, что преступление имеет символическое значение

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ограбление Лувра, которое произошло 19 октября, носит символическое значение и его можно сравнить с нападением на страну. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"То, что это произошло в одном из главных музеев страны, имеет символическое значение. <...> Поскольку Лувр является символом Франции, то в каком-то смысле это ограбление может быть расценено как нападение на страну", - сказал он.

По мнению Швыдкого, уберечься от подобных ситуаций очень трудно, и ограбление говорит о недостаточной системе защиты в Лувре. "Очевидно, что грабители обладали современными методами отключения камер и прочими средствами. Но пока есть банки, их будут грабить; пока есть музеи, на них тоже будут покушаться. Нужно понимать, что во всех музеях мира не хватает денег на защитные системы и человеческие ресурсы", - отметил он и добавил, что после инцидента возникнет повышенная требовательность ко всем мероприятиям по защите.

Швыдкой отметил, что положительным моментом является то, что кражу не осуществил сотрудник музея. "Самое страшное в ограблениях музеев - это когда в этом замешаны сотрудники", - заключил он.

Об ограблении

Утром 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей они использовали автовышку.