Москва требует от Кишинева уважительного отношения к послу России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассматривает очередной выпад главы молдавского внешнеполитического ведомства Михая Попшоя против посла РФ Олега Озерова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российская сторона требует от властей Молдавии уважительного отношения к российскому послу в стране, что предусматривается Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем очередной выпад главы молдавского внешнеполитического ведомства [Михая Попшоя] в отношении посла России [Олега Озерова] как подтверждение нежелания официального Кишинева отказываться от проводимого им антироссийского курса, и требуем от руководства Молдавии уважительного отношения к российскому дипломатическому представительству и его руководителю, как это предусматривается в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - отметила дипломат.

Ранее Попшой в интервью выразил обеспокоенность активностью российского дипломата, отметив, что он якобы получил согласие принимающей стороны, но еще не аккредитован, так как президент Молдавии Майя Санду спустя год не назначила встречу для церемонии вручения оригиналов верительных грамот. Глава республики откладывает встречу, ссылаясь на якобы недружественные действия российской стороны.

Бывший посол Молдавии в Москве Андрей Негуца напомнил, что МИД Молдавии одобрил кандидатуру Озерова без каких-либо условий. Российский дипломат получил аккредитацию и удостоверение, в котором прямо указано, что он является чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Молдова. Как отметил молдавский дипломат, утверждение Попшоя могло быть верным в законодательном поле Франции или какой-нибудь другой страны. "Скажите всем, что вас неправильно поняли. И, разумеется, принесите извинения", - предложил экс-посол.