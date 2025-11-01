Песков: Россия внимательно наблюдает за происходящим в Венесуэле

Пресс-секретарь президента так прокомментировал статью газеты The Washington Post, утверждавшей, что Каракас на фоне угроз Вашингтона направил российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия очень внимательно наблюдает за тем, что происходит сейчас в Венесуэле в связи с военным давлением со стороны Соединенных Штатов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Венесуэле", - сказал он, комментируя публикацию газеты The Washington Post (WP), выступившей с утверждением, будто бы президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне угроз США его стране направил российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.

Письмо Мадуро

The Washington Post вышла с публикацией о том, что Венесуэла обратилась за содействием к России, Китаю и Ирану в связи с военным давлением со стороны Соединенных Штатов. По информации издания, Мадуро направил послание Путину, в котором перечислены конкретные запросы. Этот документ якобы был передан российскому руководству министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом в ходе визита в Москву ранее в октябре. Мадуро, в частности, будто бы просит Россию помочь с укреплением систем противовоздушной обороны Венесуэлы, ремонтом закупленной ранее Каракасом у Москвы авиационной техники и приобретением ракетного вооружения. Еще одно послание такого же рода, по сведениям WP, Веласкес должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Как пишет газета, Китай Венесуэла запросила о "расширенном военном сотрудничестве", в том числе об ускорении темпов производства некоторых систем радиолокационного слежения. Из Ирана же, в соответствии с приведенными в публикации данными, Веласкес недавно координировал поставку в Венесуэлу военной техники, включая беспилотные летательные аппараты.

Противостояние Венесуэлы и США

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.

Как ранее сообщила газета The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал 7 октября распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Он также санкционировал начало подрывных операций ЦРУ США в Венесуэле. Трамп публично признал 15 октября, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Однако он отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли ЦРУ предпринимать попытки убить Мадуро. Венесуэльский лидер при этом неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Как информировала газета The Miami Herald, администрация США приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По сведениям издания, эти удары могут быть нанесены в ближайшие дни или даже часы. Между тем Трамп отрицал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет.