Песков: в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что гипотетически такая встреча возможна

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости", - указал представитель Кремля.

Необходимость же, подчеркнул Песков, сейчас существует в кропотливой работе над украинским урегулированием.

Президенты России и США договорились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней по итогам разговора 16 октября. Однако 23 октября Трамп неожиданно заявил о переносе такого саммита на неопределенный срок, поскольку, по словам американского лидера, в назначенные даты ему не удастся добиться "того, что нужно".

Путин указывал, что встреча в Будапеште скорее перенесена, чем отменена, и инициатором саммита выступили США. Именно от американской стороны будет зависеть дальнейшая перспектива личных контактов на высшем уровне, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.