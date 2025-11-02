Степашин счел, что жизни президента Венесуэлы угрожает опасность

Бывший премьер-министр также заявил о высокой вероятности конфликта между Вашингтоном и Каракасом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится в опасности, история знает много случаев охоты на лидеров неугодных Вашингтону стран. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

"Самая большая опасность [угрожает] жизни президента Венесуэлы. Его объявили наркоторговцем, за него дали премию $1 млн, и на него начинается охота. Это очень серьезно. Мы знаем много примеров подобного рода действий США в отношении лидеров тех странах, которые им неудобны", - сказал собеседник агентства.

Он также считает очень высокой вероятность военного конфликта между США и Венесуэлой.

Агентство Associated Press (AP) ранее сообщало, что США вели работу по вербовке одного из пилотов самолета Мадуро. По его сведениям, в апреле 2024 года американские власти получили от информатора в Доминиканской Республике данные, которые впоследствии вывели спецслужбы на одного из пилотов Мадуро. Ему было предложено направить самолет в одно из мест, где американские власти могли бы его задержать. В частности, пилоту предлагалось посадить самолет с венесуэльским лидером в Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике или на американской базе Гуантанамо на Кубе, сообщает агентство. В обмен на это, по данным AP, представители США обещали сделать пилота "очень богатым и любимым миллионами соотечественников".

Ранее Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщили, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.