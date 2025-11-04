Посольство РФ в Италии выразило протест из-за антироссийской кампании в СМИ

Предлогом для такой реакции стала обеспокоенность официального представителя МИД России Марии Захаровой сокращением финансирования культурного и исторического итальянского наследия

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Италии выразило протест в связи с антироссийской кампанией в СМИ после заявлений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Как сообщило диппредставительство, в ходе посещения итальянского МИД советник-посланник Михаил Российский разъяснил обоснованность озабоченности Москвы.

"По настоятельной просьбе итальянской стороны МИД Италии посетил советник-посланник посольства России в Италии Михаил Российский. В ходе встречи российской стороной был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ, предлогом для которой стала обоснованная озабоченность официального представителя МИД России Марии Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии вследствие бездумной траты средств итальянских налогоплательщиков на поддержку преступного террористического режима на Украине", - говорится в заявлении для СМИ, размещенном в Telegram-канале посольства.

Кроме того, в диппредставительстве обратили внимание на проявленную дипломатическую нетактичность МИД Италии, настоявшего на проведении этой не имевшей никакой срочности встречи именно 4 ноября, когда в России отмечается официальный праздник - День народного единства. При этом МИД Италии не ответил на ранее направленный запрос на проведение рабочей встречи с послом России, "в повестку дня которой были включены действительно важные и актуальные вопросы двусторонних отношений между Россией и Италией", отмечается в сообщении.

3 ноября в средневековой башне на Императорских форумах в центре Рима, где велись реставрационные работы, произошли два обрушения. В результате погиб рабочий, остававшийся под завалами более 10 часов. Российское посольство выразило соболезнования близким погибшего.

Захарова ранее написала в Telegram-канале, что Италия рухнет вся - "от экономики до башен", пока ее правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков на Украину. Этот комментарий вызвал критику и нападки со стороны итальянских политиков, а в некоторых СМИ официальный представитель МИД РФ подверглась оскорблениям.