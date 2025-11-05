Королев: поддержка семей бойцов СВО станет приоритетом в Тверской области

Врио губернатора также отметил, что в регионе обеспечат подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Поддержка членов семей участников специальной военной операции будет приоритетом властей Тверской области, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора региона Виталий Королев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Хотел бы сказать, что приоритетом будет являться, безусловно, поддержка семей участников специальной военной операции", - сказал Королев.

По его словам, в первую очередь власти Тверской области обеспечат надлежащий контроль и подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах. "Кроме того, хотел бы сказать, что, конечно же, продолжу работу, начатую моими предшественниками, по развитию экономического потенциала региона и, конечно же, буду работать над тем, чтобы оказывать помощь в одобренном вами, Владимир Владимирович, проекте высокоскоростной магистрали, которая пройдет также через территорию Тверской области. Буду над этим активно работать", - сказал Королев.

5 ноября 2025 года президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.