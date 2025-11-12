Шеремет: цель покушения на митрополита Тихона - провокация конфликта НАТО и РФ

У депутата Госдумы от Республики Крым нет сомнений в том, что за спиной украинских спецслужб стоят британские кураторы

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Целью попытки теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), совершенной украинскими спецслужбами, является провокация конфликта стран НАТО с РФ. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Читайте также

Что известно о предотвращении теракта против митрополита Тихона

Ранее в среду в ЦОС ФСБ сообщили, что получены новые доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона. Предполагаемые исполнители теракта - помощник Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович - должны были совершить его по указанию украинских спецслужб в феврале 2025 года. Проведены обыски в Москве, Псковской области и Крыму. Целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона назван срыв переговоров между Россией и США.

"Конечной целью данного преступного акта являлся вывод блока НАТО из опосредованного состояния и перевод его в горячую фазу противостояния, тем самым обесценивая договоренности и усилия, прилагаемые для урегулирования конфликта со стороны России и США", - считает Шеремет.

У депутата нет сомнений в том, что за спиной украинских спецслужб стоят британские кураторы.