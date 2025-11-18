На пост уволенного главы Кинельского района претендуют 10 человек

Заседание конкурсной комиссии состоится 20 ноября

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Девять кандидатов подали заявки на участие в конкурсе на замещение должности главы Кинельского района Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Количество поданных на конкурс заявок - девять", - сказала собеседница агентства.

Ранее в ведомстве сообщали, что заседание конкурсной комиссии, которая определит, кого из подавших заявки кандидатов допустить до последующих процедур, состоится 20 ноября.

Депутаты собрания представителей Кинельского района объявили повторный конкурс на замещение должности главы муниципалитета 23 октября. Прием документов длился с 27 октября по 16 ноября. 5 ноября депутаты утвердили решение об отставке возглавлявшего район Юрия Жидкова, полномочия которого истекли, на основании заявления чиновника.

Жидков находился в больнице с 15 по 30 октября. 6 ноября Федорищев назначил временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета Владимира Чихирева, ранее возглавлявшего город Отрадный, а до 2021 года - город Кинель.