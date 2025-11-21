Медведев сыронизировал по поводу призыва Зеленского к украинцам

Глава киевского режима призвал "прекратить срач"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на выступление Владимира Зеленского, в котором тот, в частности, призвал украинцев "прекратить срач".

"Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья - прим. ТАСС)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает", - написал Медведев в Мах.