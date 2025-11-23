Мирошник: Киев может устроить теракт, чтобы придать "кровавый фон" переговорам

Посол по особым поручениям МИД РФ считает, что власти Украины могут попытаться таким образом отвлечь внимание от коррупционного скандала

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Киевский режим может организовать теракт или провокации под чужим флагом, чтобы придать кровавый фон предложенным США переговорам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник изданию "Известия".

"Велика и опасность организации украинцами терактов или провокаций под чужим флагом. В условиях международного и внутриукраинского политического накала вполне вероятными могут быть попытки Киева либо отвлечь внимание от коррупционного скандала, либо придать «кровавый фон» переговорам, которые предлагают США", - сказал он.

23 ноября лидеры стран ЕС заявили о несогласии с рядом пунктов американского плана и о необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами.

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.