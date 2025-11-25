Лавров: у РФ и США есть постоянно действующие каналы связи
https://tass.ru/politika/25723091
Лавров: у РФ и США есть постоянно действующие каналы связи
У РФ и США есть постоянно действующие каналы связи, отметил Лавров.
Новость дополняется.
Лавров, Сергей Викторович
США
Россия
