{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: у РФ и США есть постоянно действующие каналы связи

© Артем Геодакян/POOL/ТАСС

У РФ и США есть постоянно действующие каналы связи, отметил Лавров.

Новость дополняется.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
Лавров: политики Европы пытаются отвлечь Украиной население от провала в экономике
Так глава МИД прокомментировал поведение ЕС в отношении условий проведения мирных переговоров по украинскому урегулированию
Лавров: политики Европы пытаются отвлечь Украиной население от провала в экономике
Читать полностью