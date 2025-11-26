Депутат Бородай: Зеленский не хочет реализации плана Трампа, боясь расправы

Выполнение американского плана означает "политическую, а может быть, и физическую смерть" Владимира Зеленского, уверен командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне СВО

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский не заинтересован в реализации мирного плана США, так как понимает, что ему после этого может грозить физическая расправа. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

"Он [Зеленский] заинтересован в реализации мирного плана? Нет, не заинтересован, потому что это обозначает его политическую, а может быть, и физическую смерть", - сказал собеседник агентства.

При этом Бородай считает, что президент США Дональд Трамп в реализации мирного плана заинтересован. "Трамп действительно, судя по всему, готов относительно честно снимать с нас санкции и вступать в серьезные экономические отношения. Начинать новые экономические проекты по нефти, газу, Арктике. Для этого ему прежде всего нужен мир. Он заинтересован [в мирном урегулировании конфликта на Украине]", - отметил он.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь Марко Рубио назвал встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако часть пунктов оставлен для обсуждения на встрече Зеленского и Трампа, дата которой пока не определена.

Как заявил 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает американский план субстантивным, он может стать основой для переговоров.