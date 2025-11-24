Politico: Вашингтон и Киев провели в Женеве напряженные переговоры

По информации издания, американская сторона не желала отходить от текста плана, одобренного россиянами

Госсекретарь США Марко Рубио © Muhammet Ikbal Arslan/ Anadolu via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Переговоры США и Украины по урегулированию в Женеве прошли в напряженном ключе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

"Переговоры были напряженные. Американская сторона не хотела отходить от текста плана, одобренного россиянами. Но украинцы продолжали указывать на неприемлемые части плана, и, в конце концов, были внесены кое-какие изменения", - сказал он.

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.