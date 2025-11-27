Путин: РФ поднимет на переговорах с США тему подготовки ядерных испытаний

Россия может оказаться в ситуации, когда в США пройдут испытания, а Москва еще полтора года будем к этому готовиться, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия поднимет на переговорах с США тему, связанную с подготовкой ядерных испытаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли вопрос ядерных испытаний быть поднят на ближайших переговорах с Вашингтоном.

"Да, если это возникнет и, собственно, даже если не возникнет, мы, конечно, поставим этот вопрос, потому что, разумеется, и США это понятно, и для нас это ясно - подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени, и мы не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще полтора года будем к этому готовиться", - сказал Путин.