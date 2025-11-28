Посол РФ: Россия и Британия не контактировали по урегулированию на Украине
ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Великобритания не контактировала с Россией на фоне переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине на основе мирного плана США. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с российскими журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"С британской стороной контактов на этот счет нет. Они придерживаются противоположной позиции. Их позиция не направлена на то, чтобы достичь дипломатического решения по урегулированию", - отметил он.
США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о плане Трампа, заявил, что перечень пунктов США по Украине "может быть положен" в основу будущих договоренностей.