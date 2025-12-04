Кадыров поддержал слова Путина о готовности России к войне с Европой

Глава Чечни подчеркнул, что "все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать" эту войну

Редакция сайта ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров © Артем Геодакян/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к войне с Европой.

"Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее Путин сообщил, что РФ не собиралась и не собирается воевать с Европой, о чем регулярно повторяет российская сторона. Однако, если Европа вдруг начнет войну, не может быть никаких сомнений в готовности России "прямо сейчас".