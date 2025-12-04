Захарова: решение Рады по русскому языку говорит об отсутствии настроя на мир

Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении закон, которым предлагается исключить русский из списка языков, подлежащих в стране защите

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Решение Верховной рады Украины исключить русский из перечня подлежащих защите языков говорит об отсутствии у киевского режима настроя на мирное урегулирование. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что международные структуры должны дать объективную оценку подобным действиям.

3 декабря Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении закон, которым предлагается исключить русский из списка языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

"Конечно, подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование, ведь одним из его условий должна быть отмена дискриминации по отношению к русскому языку, к русскоязычным гражданам, уважение прав всех проживающих на Украине национальностей, - подчеркнула Захарова. - Призываем международные структуры дать объективную оценку решению киевского режима, принять меры по его побуждению к соблюдению обязательств в области прав человека".

Как указала официальный представитель МИД РФ, киевский режим таким образом демонстрирует "признаки ненормальности и безумия", а само решение свидетельствует о том, что на Украине у власти находится "абсолютно антинародный режим".

"Ну как такое может быть? Люди говорят на русском на Украине больше, а режим этот самый русский язык уничтожает, как будто не понимает, что это язык, на котором говорит и думает народ Украины", - заметила Захарова.