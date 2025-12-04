Путин заявил, что не стал бы "искать виноватых" в распаде СССР

Система в целом оказалась нежизнеспособной, отметил президент России

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что поиск виноватых в распаде СССР не имеет смысла, так как в целом система оказалась нежизнеспособной.

"Я бы не стал искать виноватых, менее или более виноватых. В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать", - сказал он в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о причинах распада СССР.

По словам Путина, "нужно не искать конкретных виновных, а думать, как создать систему, которая будет не просто защищать себя, но и развиваться".

"И если такая система будет создана, она будет самодостаточной, автономной и эффективной", - добавил он.

Также президент России заявил, что восстановление СССР исключено, у РФ нет такой цели.