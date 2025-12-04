Путин счел восстановление СССР бессмысленным

У России нет такой цели, подчеркнул президент

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Восстановление СССР исключено, у России нет такой цели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, стремится ли он к возрождению Советского Союза.

"Нет, конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно", - сказал он.

"Есть также вопрос рациональности. В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации", - отметил российский лидер.

Отвечая на вопрос о том, кто был виноват в распаде СССР, Путин сказал, что "не стал бы искать виноватых".

Говоря о том, какое влияние оказал распад СССР на будущее России, президент РФ отметил, что произошедшее продемонстрировало необходимость "очень внимательно анализировать каждый свой шаг и понимать последствия".

"Это очень важно не только для бывшего Советского Союза, но и для России", - отметил он.

"Советский Союз в определенный момент находился в таком состоянии, что его руководство и, возможно, даже рядовые граждане считали его настолько большим, таким великим, что с ним никогда, ни при каких обстоятельствах ничего не случится. И вот эта идея величия - это тот момент, когда страна начинает совершать одну ошибку за другой, думая, что все в порядке", - добавил российский лидер.

"А количество ошибок нарастет, как снежный ком, и с ними становится все сложнее справляться", - сказал Путин, подчеркнув, что сейчас видит, как же самое происходит и в некоторых других странах.