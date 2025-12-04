Опубликовано полное видео интервью Путина индийским СМИ

Интервью стало многоуровневым разговором в преддверии госвизита президента России в Нью-Дели

ТАСС, 5 декабря. Опубликовано полное видео интервью президента России Владимира Путина телеканалам Aaj Tak и India Today. Оно состоялось в преддверии двухдневного государственного визита Путина в Нью-Дели.

Российский лидер подробно отвечал на вопросы о событиях на Украине, отношениях с США, партнерстве с Индией, глобальных кризисах и будущем мировой архитектуры.

Интервью Владимира Путина телеканалу India Today стало многоуровневым разговором - от геополитики до философии.