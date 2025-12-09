Песков: Россия ждет итогов обсуждения мирного плана США с Украиной

Москва контактирует с Вашингтоном постоянно, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия находится в постоянном контакте с представителями американской администрации, но Москва ожидает итогов обсуждения мирного плана Вашингтона с украинской стороной. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли какие-либо контакты РФ и США после встречи российского лидера Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Они [контакты] постоянно продолжаются, но это уже не по обсуждению. Обсуждение сейчас уже ведется [американцами] с Киевом", - сказал он. "Мы ждем результатов этих обсуждений", - добавил Песков. Он уточнил, что сейчас обсуждения продолжаются "на уровне имеющихся контактов".

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.