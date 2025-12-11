Медведев: Зеленский референдумом о территориях добивается замедления переговоров

Таким предложением Владимир Зеленский "показал Белому дому средний палец"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский "показал средний палец" США, когда предложил провести референдум о вопросе территорий в рамках мирного урегулирования на Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наркофюрер просто показал Белому дому средний палец. Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь с этим мириться, Америка?" - написал он в X.

11 декабря Владимир Зеленский выступил с утверждением, что вопрос территорий в рамках мирного урегулирования на Украине должен быть вынесен на референдум. Переговоры по урегулированию на Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. 8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный во время его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.