Сенатор Волошин: Киев и Европа ищут пути продолжения конфликта на Украине

По словам сенатора от ДНР, представители Евросоюза говорят исключительно о перемирии, чтобы дать передышку измотанным ВСУ и накачать их вооружением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Киевский режим и европейские страны не заинтересованы в согласовании мирного договора для долгосрочного прекращения боевых действий на Украине, так как конфликт - залог их политического выживания. Даже имея план, предложенный Вашингтоном, Киев и ЕС настроены только на перемирие для перевооружения украинской армии, такое мнение выразил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

В беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров сообщал, что Украина продолжает вбрасывать разные версии мирного плана по урегулированию, чтобы сорвать любые возможные договоренности и обвинить в этом Россию. Он также отметил, что "никаких шансов на то, что украинский конфликт урегулируют до наступления католического Рождества 25 декабря, нет". В частности, из-за позиции Владимира Зеленского и Европы.

"Все больше стран мира, а также жители самих государств - членов НАТО приходят к выводу, что интересантами конфликта и его разжигателями изначально являются европейские и американские элиты. Заметьте, в риторике официальных представителей Евросоюза нет ни слова о полноценном завершении конфликта. Они говорят исключительно о перемирии. Очевидно, что это повод взять передышку измотанным ВСУ и накачать их вооружением, чтобы в дальнейшем возобновить конфликт с новой силой. Так было в свое время с Минскими соглашениями. Итог известен", - сказал Волошин.

По его словам, для Владимира Зеленского, как и для его покровителей, продолжение конфликта является единственным шансом "политического выживания и дальнейшего обогащения за счет жизней рядовых украинцев".

О переговорах

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.