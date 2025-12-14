Пушков счел слова Мерца о Pax Americana признанием геополитического сдвига
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конце эпохи Pax Americana серьезным признанием крупного геополитического сдвига.
Читайте также
От "угрозы" до диалога. Новая Стратегия национальной безопасности США
"Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana - мира по-американски - для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно", - написал Пушков в Telegram-канале.
По его мнению, все началось еще с первого избрания президента США Дональда Трампа. Уже тогда заявления американского президента давали понять, что он не в восторге от Европы, которая хочет решать свои проблемы за счет Соединенных Штатов, "обеспечивающих их безопасность и работу НАТО", отметил Пушков.
"В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен", - констатировал он.
13 декабря Мерц на фоне публикации США новой Стратегии нацбезопасности заявил о необходимости отстаивания собственных интересов и подчеркнул, что европейцы должны подготовиться к фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях.