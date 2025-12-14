Пушков счел слова Мерца о Pax Americana признанием геополитического сдвига

В этот сдвиг еще не все верят, но он "надвигался достаточно давно", отметил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конце эпохи Pax Americana серьезным признанием крупного геополитического сдвига.

Читайте также

От "угрозы" до диалога. Новая Стратегия национальной безопасности США

"Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana - мира по-американски - для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно", - написал Пушков в Telegram-канале.

По его мнению, все началось еще с первого избрания президента США Дональда Трампа. Уже тогда заявления американского президента давали понять, что он не в восторге от Европы, которая хочет решать свои проблемы за счет Соединенных Штатов, "обеспечивающих их безопасность и работу НАТО", отметил Пушков.

"В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен", - констатировал он.

13 декабря Мерц на фоне публикации США новой Стратегии нацбезопасности заявил о необходимости отстаивания собственных интересов и подчеркнул, что европейцы должны подготовиться к фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях.