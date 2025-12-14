Прощание с послом России в КНДР Мацегорой состоится 16 декабря

Церемония пройдет в Центральной клинической больнице в Москве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прощание с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщило посольство России в КНДР в Telegram-канале.

"Прощание с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А. И. Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года (вторник) в 11:00 мск в зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25", - говорится в сообщении.

Мацегора умер 6 декабря на 71-м году жизни. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.