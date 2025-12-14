Карасин: ЕС и Зеленский наверняка попытаются запутать мирный процесс на Украине

Как полагает председатель комитета Совета Федерации по международным делам, они захотят выставить новые условия для урегулирования

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитетаСФ по международным делам Григорий Карасин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и Владимир Зеленский наверняка попытаются запутать мирный процесс и выставить новые условия для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин газете "Известия".

Читайте также

"Ему пора начать соглашаться, он проигрывает": заявления Трампа о Зеленском и Украине

"Хотелось бы надеяться, что встреча в Берлине ускорит [мирный процесс]. Но если рассуждать со знанием дела и характера участников предстоящей встречи, то надежд мало, потому что недоговороспособность режима Зеленского хорошо известна. Наверняка все будет посвящено тому, как окончательно запутать всю картину урегулирования, выставить какие-то новые условия. Мы хотим решение, которое было бы долгосрочным, конструктивным и обеспечило бы стабильность на многие десятилетия вперед", - сказал он изданию.

По мнению сенатора, продолжение боевых действий является единственным способом выживания для киевского режима, поэтому он будет тормозить мирный план США.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус 12 декабря сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После этого к обсуждениям должны присоединиться несколько лидеров ЕС и НАТО. По информации газеты Bild, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция). Как писала газета Süddeutsche Zeitung, предполагается, что в Берлин прибудут премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие главы государств и правительств.