Посольство РФ: россияне не участвуют в конфликте Таиланда и Камбоджи

Посольство России в Таиланде назвало безосновательными утверждения о возможном участии российских граждан в качестве наемников

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 15 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде назвало безосновательными утверждения в некоторых таиландских СМИ о якобы возможном участии российских граждан в качестве наемников в пограничном конфликте между Таиландом и Камбоджей.

Читайте также

История территориального конфликта между Камбоджей и Таиландом

"Посольство России в Таиланде обратило внимание на распространяемые в некоторых СМИ Таиланда сообщения о якобы возможном вовлечении российских граждан в качестве наемников, нанятых камбоджийской стороной, для участия в таиландско-камбоджийском пограничном конфликте. Такого рода безосновательные утверждения, вероятно, моделируемые из-за пределов региона, имеют цели ущемить права российских граждан, пребывающих здесь в качестве туристов или по деловой линии и навредить традиционно дружественным отношениям России и Таиланда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее на брифинге заявила, что Россия серьезно обеспокоена обострением между Камбоджей и Таиландом. Москва призывает стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению диалога, "в том числе с учетом положений совместной декларации, подписанной странами на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября", отметила Захарова. Она также подчеркнула, что "подобные территориальные разногласия - это результат длительной колониальной политики Запада".