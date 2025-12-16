Посол РФ опроверг сообщения об участии россиян в конфликте Камбоджи и Таиланда

Нет никаких доказательств выдвигаемых таиландской стороной обвинений, подчеркнул Анатолий Боровик

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Посол России в Камбодже Анатолий Боровик опроверг сообщения таиландских СМИ о том, что российские граждане участвуют в качестве наемников в камбоджийско-таиландском конфликте. Об этом глава российской дипмиссии заявил на пресс-конференции в Пномпене, посвященной итогам внешнеполитической деятельности России в 2025 году.

Читайте также

История территориального конфликта между Камбоджей и Таиландом

По его словам, нет никаких доказательств выдвигаемых таиландской стороной обвинений. Дипломат также выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися столкновениями на камбоджийско-таиландской границе с применением тяжелого вооружения. Россия, сказал он, призывает обе стороны проявить сдержанность с тем, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди мирных жителей, а также добиться восстановления диалога, прекращения огня и установления прочного мира между двумя странами.

15 декабря посольство России в Таиланде также назвало безосновательными утверждения в некоторых таиландских СМИ о якобы возможном участии российских граждан в качестве наемников в пограничном конфликте между Таиландом и Камбоджей.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Королевская армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.