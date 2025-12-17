Дмитриев: использование резервов РФ отпугнет инвесторов от хранения активов в ЕС

По словам специального представителя президента России, финансовая система Евросоюза рухнет

Специальный представитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Нелегальное использование Евросоюзом российских резервов отпугнет инвесторов от хранения своих активов в ЕС. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Как вы увидите, финансовая система ЕС рухнет, так как незаконные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе. Хранение активов в ЕС будет просто неразумным", - написал он в X.

Ранее глава РФПИ выразил уверенность в том, что Банк России выиграет судебное дело против Euroclear и обязательно вернет незаконно использованные ЕС российские активы.

15 декабря в пресс-службе Арбитражного суда города Москвы сообщили ТАСС, что сумма искового заявления Банка России к Euroclear составила 18,1 трлн рублей.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.