Нарышкин сообщил о недавнем продолжительном разговоре с директором МI-6

Директор СВР также утвердительно ответил на вопрос о наличии контактов с британцами по линии спецслужб

Глава службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил в интервью ТАСС о состоявшемся недавно продолжительном телефонном разговоре с новой главой британской службы внешней разведки МI-6 Блейз Метревели.

Отвечая на вопрос о наличии контактов с британцами по линии спецслужб, глава СВР ответил утвердительно.

"А несколько дней назад, скажу вам, у меня был довольно продолжительный телефонный разговор с недавно назначенной директором МI-6 Блейз Метревели", - рассказал Нарышкин.

В связи с этим он также подчеркнул, что российские официальные представители спецслужб работают в Лондоне, а представители МI-6 официально трудятся в Москве.

О новой главе МI-6

Ранее газета The Times сообщила, что Метревели вступила в должность главы службы внешней разведки МI-6, став первой женщиной на этом посту, и приступила к исполнению своих обязанностей 1 октября. Она сменила в должности Ричарда Мура, возглавлявшего секретную службу на протяжении пяти лет. Метревели стала 18-м по счету руководителем МИ-6 за всю историю организации. О ее назначении было объявлено на сайте британского правительства 15 июня.

Полный текст интервью будет опубликован 18 декабря.