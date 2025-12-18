ТАСС проведет текстовую и видеотрансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным"

Мероприятие начнется 19 декабря в 12:00

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ТАСС проведет прямую текстовую и видеотрансляцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Читайте также

Президент в прямом эфире. В третий раз выходят "Итоги года с Владимиром Путиным"

Мероприятие начнется 19 декабря в 12:00. Модераторами программы вновь станут журналисты Первого канала и ВГТРК Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Видеотрансляция будет доступна на сайте ТАСС по ссылке, текстовая - по ссылке.

Также они будут доступны в Telegram, Rutube и "ВКонтакте".

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.