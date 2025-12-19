Посол Томихин опроверг участие наемников из РФ в конфликте Таиланда и Камбоджи

Дипломат также сообщил, что посольству неизвестно о случаях незаконного задержания в Таиланде россиян

БАНГКОК, 19 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин отверг предположения некоторых таиландских СМИ о якобы участии российских граждан в качестве наемников в конфликте с Камбоджей. Об этом он заявил на встрече с представителями ведущих СМИ Таиланда, которая прошла в российском диппредставительстве.

"Некие сообщения о таинственном россиянине, который хочет напасть на военные объекты или просто подорвать местную экономику, не были подтверждены никаким расследованием", - сказал он, назвав, подобные вбросы "попыткой разрушить российско-таиландскую дружбу".

Российский дипломат также указал, что посольству неизвестно о случаях незаконного задержания в Таиланде российских граждан или какого-либо предвзятого отношения к ним со стороны местных властей. "Если бы это произошло, то, конечно, мы бы подняли этот вопрос в ходе контактов с соответствующими таиландскими ведомствами", - добавил он.

Посольство России в Таиланде ранее назвало безосновательными утверждения некоторых местных СМИ о возможном участии россиян в пограничном конфликте между Таиландом и Камбоджей. Диппредставительство допустило, что подобные утверждения могут "моделироваться из-за пределов региона с целью ущемления прав российских граждан, прибывающих в страну в качестве туристов или по деловой линии".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее на брифинге заявила, что Россия серьезно обеспокоена обострением отношений между Камбоджей и Таиландом. Москва призывает стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению диалога, "в том числе с учетом положений совместной декларации, подписанной странами на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября", отметила Захарова. Она также подчеркнула, что "подобные территориальные разногласия - это результат длительной колониальной политики Запада".