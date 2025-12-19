В Калининградской области ценят жесткую позицию Путина

В ходе "Итогов года" президент заявил, что Россия будет уничтожать все угрозы для региона в случае их появления

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Главный итог прямой линии президента России Владимира Путина для жителей Калининградской области - это жесткая позиция по защите региона на фоне агрессивной риторики ряда западных стран. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе "Итогов года" президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет. Он добавил, что угрозы блокады региона будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.

"Самый главный для нас итог сегодняшней прямой линии - это жесткая позиция главы государства по защите Калининградской области. Любая попытка будет уничтожена. Уже говорил о том, что Калининградская область на особом контроле у Владимира Владимировича. Необходимые меры принимаем и мы на уровне региона", - сказал губернатор.

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран ЕС. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион. По ж/д, попавшим в санкционные списки, грузы можно перевозить только по квотам ЕС. Чтобы в Калининградской области не было дефицита, российские власти приняли решение перевести часть грузов на водный транспорт через Балтику, увеличив количество паромов на маршруте из Усть-Луги в Калининград.