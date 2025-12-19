ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Захарова: Минюст США "предложил" встать в очередь к файлам Эпштейна

Официальный представитель МИД РФ допустила, что в этих файлах "все западные "учителя жизни" в интересных позах с не менее интересными партнерами по отдыху"
19 декабря, 23:11

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Минюст США "предложил" ей встать в очередь, чтобы прочитать "файлы Эпштейна". Захарова разместила в своем Telegram-канале скриншот с сайта американского ведомства.

"Я ребенок, выросший в очередях 80-х. За всем: за зубной пастой, за порошком, за обувью, за сахаром и солью. В очередях за квартирами и дачами нас не было, так никто не знал, "кто последний" и "где конец" - они были закольцованы, - отметила дипломат. - Ну то есть про очереди я знаю все. Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть "файлы Эпштейна".

"А там, как я поняла, все западные "учителя жизни", которые свысока взирали на Россию и читали нам лекции о "демократии и правах человека" в интересных позах с не менее интересными партнерами по отдыху, - говорится в записи. - Если отойду, я за Владимиром Соловьевым, а перед нами активная блондинка в Белом доме - она точно достоит до конца".

Министерство юстиции ранее США опубликовало новую партию засекреченных ранее материалов по делу Джеффри Эпштейна. Документы и фотографии были отредактированы, чтобы скрыть личности возможных жертв.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса США, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна. 

