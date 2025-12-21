Дмитриев прибыл на переговорную площадку по Украине в Майами

В состав делегации Соединенных Штатов вошли спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер

МАЙАМИ /ШТАТ ФЛОРИДА/, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по украинскому урегулированию в Майами, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры с США стартовали 20 декабря и продолжатся 21 декабря. С американской стороны во встрече примут участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

Накануне Дмитриев сообщил российским журналистам, что переговоры проходят конструктивно.