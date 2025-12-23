ТАСС: комбриг ВСУ нанял блогеров для поддержки своих незаконных действий

Под каждой подобной публикацией Владимир Фокин лично оставлял комментарии в свою защиту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Командир 125-й отдельной тяжелой мехбригады (125-й отмбр) ВСУ Владимир Фокин заплатил интернет-блогерам, чтобы создать свой положительный образ в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На фоне критики в интернете комбриг Фокин решил доказать свою правоту и лично своим примером возглавить штурмовую группу. Вот только штурмовать он принялся комментарии к постам с критикой в свой адрес. Кроме того, он нанял ряд блогеров, которые начали публиковать посты в поддержку незаконных действий Фокина", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что под каждой подобной публикацией комбриг лично оставлял комментарии в свою защиту.

"Этим он в очередной раз доказал, что большую часть времени он проводит в соцсетях, занимаясь раскруткой личного бренда, нежели проблемами бригады", - подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что командир 125-й бригады ВСУ проводит "чистку" среди офицеров, отправляя их на передовую в качестве штурмовиков. Кроме того, он перестал исполнять непосредственно свои обязанности комбрига, а занялся самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей. С момента назначения его на должность командира бригады он успел ввести такой ритуал как фашистские приветствия.

Сама 125-я бригада недавно вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов" ВСУ, собранного из нацистов.